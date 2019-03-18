رودريجيز يرفض الحديث عن مستقبله بعد هاتريك ماينز

رفض الكولومبي جيمس رودريجيز، صانع ألعاب بايرن ميونيخ الألماني، الحديث عن مستقبله بعدما سجل هاتريك في فوز فريقه على ماينز، بنتيجة 6-0، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الألماني.



وتشير بعض التقارير الصحفية الإسبانية في الفترة الماضية إلى أن ريال مدريد لن يعيد رودريجيز إلى قلعة "سانتياجو برنابيو"، بعد انتهاء فترة إعارته للعملاق البافاري بنهاية الموسم الجاري.



وقال "رودريجيز" في تصريحات لقناة "sport1" الألمانية بعد اللقاء: "لا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل، لكن بالتأكيد ستسعى الأندية لإجراء بعض المحادثات معي".



واختتم: "أنا سعيد في بايرن ميونيخ وأشعر بالراحة هنا، ونيكو كوفاتش مدرب جيد، وأعتقد أن بإمكاننا تحقيق الألقاب معه بالفترة المقبلة".



وكان "رودريجيز" (27 عاما) انتقل لصفوف بايرن ميونيخ في صيف 2017، معارًا من ريال مدريد مقابل 13 مليون يورو، مع وجود بند في عقد إعارته يتيح للبايرن شراءه مقابل 42 مليون يورو.