حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 18 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين وفيما يخص برج الجدي، قالت:-



مهنيًا: يوم ملئ بالرغبات الكثيرة والأحلام والأماني التي سوف تتحقق، فالنشاطات كثيرة وواعدة كلها بثمار وفيرة ومميزة.



عاطفيًا: يكون تغاضي الشريك عن تهوّرك، هو البركان الهادئ قبل الانفجار، وإذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة.



صحيًا: تقاوم الأمراض بشكل قوي ولست بحاجة إلى الأدوية لتشعر بالتحسن، كن لينًا وماشِ الأيام وتطوراتها.

