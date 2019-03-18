حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 18 مارس 2019
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين وفيما يخص برج الجدي، قالت:-
مهنيًا: يوم ملئ بالرغبات الكثيرة والأحلام والأماني التي سوف تتحقق، فالنشاطات كثيرة وواعدة كلها بثمار وفيرة ومميزة.
عاطفيًا: يكون تغاضي الشريك عن تهوّرك، هو البركان الهادئ قبل الانفجار، وإذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة.
صحيًا: تقاوم الأمراض بشكل قوي ولست بحاجة إلى الأدوية لتشعر بالتحسن، كن لينًا وماشِ الأيام وتطوراتها.