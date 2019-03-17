سقوط أخطر تاجر "أستروكس" بحلوان

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، بقيادة المقدم هاني أبوعلم، القبض على سائق "توك توك" بحوزته 100 لفافة من مخدر الأستروكس، قبل توزيعه على المتعاطين، باستخدام مركبته.



كانت وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة حلوان مفادها قيام "عمر. م"، 32 سنة عاطل، ومقيم بمنطقة عين حلوان، بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعمل الأكمنة تم القبض على المتهم، وبتفشيته عثر بحوزته على 100 لفافة من مخدر الأستروكس، ومبلغ مالى كبير وهاتف محمول، حال استقلاله توك توك قيادته.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.