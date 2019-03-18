حظك اليوم.. برج الميزان الإثنين 18 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين وفيما يخص برج الميزان قالت:-



مهنيًا: تحتفل بانطلاقة سارّة وسعيدة لمشروع تحلم به، إنه يوم واعد وممتاز يسوده الانسجام وتباشر تغييرات أو تخطّط لها، وتتلقّى نصيحة مفيدة جدًا في هذا الشأن.



عاطفيًا: إذا كنت عازبًا إنّه يوم ممتاز للوقوع في الغرام، وبالتالي فهو مناسب لتلبية الدعوات والخروج للقاء الناس ولا بدّ من أن تلفت نظر غير شخص يستحق اهتمامك.



صحيًا: كن على ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحًا، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال.

