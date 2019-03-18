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الأبراج اليوم
الإثنين 18/مارس/2019 - 01:51 ص

حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 18 مارس 2019

حظك اليوم.. برج العذراء
dostor.org/2556483

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين وفيما يخص برج العذراء، قالت:-

مهنيًا: تقبل الواقع ولا تعترض على شيء، قد تثار قضية لها علاقة بعلاقات سرية لك، أو تعرف غيرة أو تعيش أزمة، ناضل حتى لا تتورط في فضيحة ما وتجنب المواجهات.

عاطفيًا: لا تعتقد أنّ تغافل الشريك عن تصرفاتك يفسح في المجال أمامك للمضيّ في الخطأ، فهو قادر في لحظة على تغيير المعادلة لمصلحته.

صحيًا: تتراجع الضغوط النفسية والمهنية والفكرية، وتهدأ أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من زاوية إيجابية.

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