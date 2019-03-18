حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 18 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: تتلقى عائدات غير منتظرة عبر مشروع قديم أو مكافأة مالية أو بيع أحد الممتلكات، إلا أنك تبقى قلقًا، وقد ينشأ صراع بين مسؤوليات مهنية، وأوضاع خاصة.

عاطفيًا: علاقتك المنسجمة بمن تحب تجعلك تفكر في ارتباط جدي، وخصوصًا أن الفرصة باتت سانحة لتبوح له بمشاعرك مع وجود من يشجعك على الإقدام على هذه الخطوة.

صحيًا: تشعر بالتفاؤل مما ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي ككل، لكن واظب على تنظيم مواعيد تناول الطعام والتمارين الرياضية.

