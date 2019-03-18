حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 18 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: يوم إيجابي يطمئن فيه بالك، وتتوضح بعض الأمور أو تنتهي من خلال جهد شخصي، وتناقش بثقة وتنجح في كسب مودّة الآخرين.

عاطفيًا: على الرغم من ظهور غيمة رمادية بين الحين والآخر، لن يكون الجو العام عاصفًا، لذلك أدعوك إلى اتخاذ مواقف لينة وإيجابية إذا أمكن.

صحيًا: إذا أردت أن تتحكم في شهيتك، يجب أن تكون صاحب إرادة قوية لا تضعف أمام الأطعمة المغرية التي تضرك كثيرًا.

