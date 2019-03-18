حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 18 مارس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: يوم مليئ بالرغبات الكثيرة والأحلام والأماني التي سوف تتحقق، فالنشاطات كثيرة وواعدة، كلها بثمار وفيرة ومميزة.

عاطفيًا: يكون تغاضي الشريك عن تهوّرك، هو البركان الهادئ قبل الانفجار، وإذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة.

صحيًا: تقاوم الأمراض بشكل قوي، ولست بحاجة إلى الأدوية لتشعر بالتحسن، كن لينًا وماشِ الأيام وتطوراتها.

