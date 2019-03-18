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الأبراج اليوم
الإثنين 18/مارس/2019 - 07:13 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 18 مارس 2019

الأبراج
الأبراج
شيماء دهب
dostor.org/2556473

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الإثنين، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى:-

الحمل
مهنيًا: أمامك اليوم فرصة ثمينة لإحراز تقدم، تتوضح الخيارات وتسهل المبادرة، وتسمع جوابًا أو توضيحًا في الرؤية، وتشعر بالقوة والقدرة على الإقناع.
عاطفيًا: إذا شعرت بملل في علاقتك بالشريك فحاول فعل أشياء جديدة وغير تقليدية وابتعد عن الروتين اليومي المعتاد حتى تتجنب هذا الشعور.
صحيًا: قلل من تناول المشروبات الغازية واستبدلها بالمشروبات والعصائر الطبيعية حتى لا تزيد من وزنك، ولكي تستعيد رشاقة وحيوية جسمك.

الثور
مهنيًا: لا تبالغ في مصروفك وكرمك، وحافظ على استقرارك المالي، كن معتدلًا ولا تثق بأي شخص عابر، واحم نقاط ضعفك
عاطفيًا: أنت على موعد مع الحب والمشاعر العاصفة، وتكون أكثر قربًا من الشريك ملبيًا كل رغباته من دون تردد.
صحيًا: أنت عاطفي جدًا وتتأثر بأبسط الأشياء وتشعر أن كل الأمور تترك بصماتها على نفسيتك.

الجوزاء
مهنيًا: يوم إيجابي يطمئن فيه بالك وتتوضح بعض الأمور أو تنتهي من خلال جهد شخصي، وتناقش بثقة وتنجح في كسب مودّة الآخرين.
عاطفيًا: على الرغم من ظهور غيمة رمادية بين الحين والآخر، لن يكون الجوالعام عاصفًا؛ لذلك أدعوك إلى اتخاذ مواقف لينة وإيجابية إذا أمكن.
صحيًا: إذا أردت أن تتحكم في شهيتك، يجب أن تكون صاحب إرادة قوية لا تضعف أمام الأطعمة المغرية التي تضرك كثيرًا.

السرطان
مهنيًا: تتلقى خبرًا استثنائيًا يجعلك سعيدًا ويطرأ ما يزرع الفرح في نفسك، ويحالفك الحظ لكي تظهر مهارتك في التعاطي مع الآخرين.
عاطفيًا: علاقتك بالآخرين يسودها جو من التفاهم، وخصوصًا أنك منفتح على الحياة الاجتماعية أكثر من ذي قبل.
صحيًا: يجب تخصيص وقتٍ من اليوم للاسترخاء والتأمّل، عن طريق الجلوس في مكان هادئ وتصفية الذهن، والابتعاد عن الأفكار السوداويّة.

الأسد
مهنيًا: تتلقى عائدات غير منتظرة عبر مشروع قديم أو مكافأة مالية أو بيع أحد الممتلكات؛ إلا أنك تبقى قلقًا، وقد ينشأ صراع بين مسؤوليات مهنية وأوضاع خاصة.
عاطفيًا: علاقتك المنسجمة بمن تحب تجعلك تفكر في ارتباط جدي وخصوصًا أن الفرصة باتت سانحة لتبوح له بمشاعرك مع وجود من يشجعك على الإقدام على هذه الخطوة.
صحيًا: تشعر بالتفاؤل مما ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي ككل، لكن واظب على تنظيم مواعيد تناول الطعام والتمارين الرياضية.

العذراء
مهنيًا: تقبل الواقع ولا تعترض على شيء، قد تثار قضية لها علاقة بعلاقات سرية لك، أو تعرف غيرة أو تعيش أزمة، ناضل حتى لا تتورط في فضيحة ما وتجنب المواجهات.
عاطفيًا: لا تعتقد أنّ تغافل الشريك عن تصرفاتك يفسح في المجال أمامك للمضيّ في الخطأ، فهو قادر في لحظة على تغيير المعادلة لمصلحته.
صحيًا: تتراجع الضغوط النفسية والمهنية والفكرية، وتهدأ أعصابك وتبدأ برؤية الحياة من زاوية إيجابية.

الميزان
مهنيًا: تحتفل بانطلاقة سارّة وسعيدة لمشروع تحلم به، إنه يوم واعد وممتاز يسوده الانسجام وتباشر تغييرات أو تخطّط لها، وتتلقّى نصيحة مفيدة جدًا في هذا الشأن.
عاطفيًا: إذا كنت عازبًا إنّه يوم ممتاز للوقوع في الغرام، وبالتالي فهو مناسب لتلبية الدعوات والخروج للقاء الناس ولا بدّ من أن تلفت نظر غير شخص يستحق اهتمامك.
صحيًا: كن على ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحًا، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال.

العقرب
مهنيًا: أجواء العمل الجيدة ضرورية بغية التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.
عاطفيًا: أمور بسيطة قد تحمل الكثير من المتغيرات الأساسية؛ لذا عليك عدم الاستهتار بأي شيء.
صحيًا: أصبحت أمورك الصحية في وضع يتطلب الحل السريع قبل فوات الأوان، فلا تتأخر في المعالجة.

القوس
مهنيًا: تتغلب على الهواجس الماضية وتتسلق السلّم نحو طموحات جديدة وظروف مناسبة، حاول أن تجذب الحظ الذي ينتظرك ولا تتخاذل.
عاطفيًا: يكون هذا اليوم دافئًا على المستوى العاطفي وتنسجم بسهولة مع محيطك القريب والحميم، ولا عجب إذا لمست انفتاح الشريك عليك أكثر من أي وقت مضى.
صحيًا: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك، خفف من رفع الأشياء الثقيلة فقد تعرّض ظهرك لآلام حادة.

الجدي
مهنيًا: يوم ملئ بالرغبات الكثيرة والأحلام والأماني التي سوف تتحقق فالنشاطات كثيرة وواعدة كلها بثمار وفيرة ومميزة.
عاطفيًا: يكون تغاضي الشريك عن تهوّرك، هو البركان الهادئ قبل الانفجار، وإذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة.
صحيًا: تقاوم الأمراض بشكل قوي ولست بحاجة إلى الأدوية لتشعر بالتحسن، كن لينًا وماشِ الأيام وتطوراتها.

الدلو
مهنيًا: يحمل هذا اليوم أحداثًا متزاحمة في العمل تشكل ضغطًا عليك، بحيث تفقد السيطرة عليها.
عاطفيًا: يسهل عليك التفاهم والتلاقي وإيجاد الحلول مع الشريك، وتبدو قادرًا على إعادة اللحمة إلى العلاقة التي توترت بعض الشيء.
صحيًا: الأجواء الإيجابية تدفعك إلى المزيد من العمل والنشاط وتمدك بحيوية ممتازة، لا تريد التوقف أو الاستراحة، فأنت لا تشعر بالتعب.

الحوت
مهنيًا: تركز على أوضاعك المالية وتعيش يومًا ملائمًا لكل الأوضاع وتقوم بعملية بيع لملكية أو تطور أسلوبًا جديدًا في العمل وتحقق النجاحات والأرباح.
عاطفيًا: يبشرك هذا اليوم بأجواء حلوة ورائعة وتستقطب اهتمام الشريك وتبدو نجم الأماكن والساحات والحفلات.
صحيًا: الشعور المتقطع بالدوار يكون بسبب قلة النوم أو لضعف في النظر، والتقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل.

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