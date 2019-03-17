"الدراسات القبطية" يطلق مؤتمره الدولى الثالث "التراث بين الأصالة والمُعاصَرة"

ينظم معهد الدراسات القبطية مؤتمره الدولى الثالث تحت عنوان "التراث القبطيّ بين الأصالة والمُعاصَرة"، وذلك في الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري بالمركز الثقافي القبطي.

ويشارك بالحضور في المؤتمر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور سامي صبري عميد معهد الدراسات القبطية، والدكتور إسحق إبراهيم عجبان الأمين العام للمعهد والعديد من الشخصيات القبطية البارزة.

ويناقش المؤتمر الدولي الثالث لمعهد الدراسات القبطية عدة موضوعات هامة من بينها "الأديان التي صنعت الحضارات في مصر، ودراسة معمارية للكنائس الأثرية".



