شاهد.. قاتل طفليه في "ميت سلسيل" يعترف بجريمته

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، فيديو لمحمود نظمي قاتل أولاده في قرية ميت سلسيل بالدقهلية، وهو يعترف بقتل أبنائه أمام القاضي في قاعة المحكمة.

وعلق "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، على الفيديو قائلًا: "إنه عندما حدثت تلك الواقعة، قامت الدنيا ولم تقعد، حول هذه القضية، والسوشيال ميديا روجت أكاذيب كثيرة حول هذه الواقعة، واندلعت تظاهرات في قرية ميت سلسيل تزعم بأن القضية تم تلفيقها لمحمود نظمي، واستغل الإعلام المعادي تلك القضية".

وواصل أن بعد ثبوت هذه الحقيقة يجب أن يلتزم كل منا بدوره الذي يقوم به، أي أن الإعلام يؤدي دوره الطبيعي في تسليط الضوء على القضية، وأن تترك القضية بعد ذلك للقضاء وجهات التحقيق، ولكن لا يمكن أن يتحول الناس في المجتمع إلى محققين وقضاة، مثلما حدث آنذاك في هذه القضية وانتشرت بعدها العديدي من الشائعات.