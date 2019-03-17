بالصور.. وفد صينى لإنشاء ثلاجات خاصة بالأمصال بالوادى الجديد

استقبلت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، وفدا من الخبراء الصينين موفد من منظمة العالمية.

وأكدت مشرف، أن زيارة الخبراء الصينين لمستشفي الصدر بمركز الخارجة، جاءت لتركيب الثلاجات الخاصة بالأمصال والطعوم للقسم الوقائي بمديرية الصحة بالمحافظة والتي تبلغ تكلفتها 33.442 دولار.

وأوضحت مشرف، أن الوفد سينتهي من أعمال التركيب مساء غد الإثنين، وتبدأ مباشرة أعمال التشغيل، على أن تتولى المديرية أعمال الصيانة والتشغيل الفترة المقبلة.