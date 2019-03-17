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الأحد 17/مارس/2019 - 10:18 م

أحمد خيرى يقدم "صباح الورد" على "TeN"

أحمد خيرى يقدم صباح
منار إبراهيم
dostor.org/2556455

انضم الإعلامي أحمد خيري لتقديم برنامج "صباح الورد"، عبر قناة TeN، ويبدأ يوم السبت المقبل المقبل، ويذاع الساعة 9 صباحا من السبت إلى الخميس من كل أسبوع، ويشاركه الإعلاميين مها بهنسي وسمر نعيم وحسام الدين حسين.

وبدأ خيري مشواره الإعلامي كمراسل بقناة المحور ثم قدم العديد من البرامج السياسية والفنية بقناة المحور، ثم انتقل للعمل إلى قناة مودرن، من خلال برنامج اجتماعي على مدار عامين، لينتقل بعدها إلى العمل في قناة الحرة، ليعمل بها لثلاث سنوات، ثم ينتقل إلى الراديو ٩٠٩٠، ليعمل بها أكثر من ٧ سنوات حتى الآن.

وتولى خلال مشواره المهني منصب المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، لمدة عامين، ليعود بعدها لعمله الإذاعي مرة أخرى، ويقدم برنامج صباح الورد في قناة TeN.

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