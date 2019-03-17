نتائج اليوم الأول من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف

انطلقت، اليوم الأحد، فعاليات بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف المقامة بالحمام الأولمبي بنادي سموحة السكندري.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز نورا سامح بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر للسباحة بالزعانف المونو للمرحلة السنية 14و15 سنة، وحلت ندي مجدي لاعبة نادي الغابة في المركز الثاني وجميلة علي لاعبة نادي السويس ببورسعيد ثالثا.

وفي نفس السباق للمرحلة 16 و17 سنة، فازت ندي وجيه لاعبة نادي الرياضات البحرية بالميدالية الذهبية، وحلت مايا هيثم، لاعبة طلائع الجيش في المركز الثاني، في حين حلت مريم إيهاب، لاعبة نادي الرماية بالقاهرة في المركز الثالث، وفي المرحلة السنية 18 و19 سنة بنات فازت ياسمين نادر لاعبة نادي الرماية بالقاهرة بالمركز الأول لسباق 100 متر، وحلت حنين وليد، في المركز الثاني من نادي الاتحاد السكندري، وحلت شيماء أحمد لاعبة الأوليمبي ثالثا.

وفي سباق 100 متر للمرحلة السنية 14 و15 سنة أولاد، فاز بالمركز الأول عمر أمين، من نادي السويس ببورسعيد، وحل أحمد تامر، لاعب وادي دجلة في المركز الثاني، وحصل أحمد مرسي، لاعب نادي الرياضات البحرية علي المركز الثالث.

وفي مرحلة 16 و17 سنة أولاد، فاز عمر علي لاعب نادي الرياضات البحرية بالمركز الأول وجاء مروان محمد لاعب الإسماعيلي ثانيا، وحصل محمد ناجي لاعب نادي المؤسسة العسكرية بالإسكندرية بالمركز الثالث.

وفي مرحلة 18 و19 سنة فاز يوسف محمد بالمركز الأول وسيف الدين أمين لاعب الغابة في المركز الثاني، وجاء عمر شريف لاعب الاتحاد ثالثا.

وفي سباق 100 متر بنات تحت 14 و 15 سنة للسباحة بالزعانف المزدوجة، فازت ملاك محمد لاعبة بنك إسكندرية بالمركز الأول، وحصلت ملاك شريف من نادي الغابة علي المركز الثاني، ونورا سميح لاعبة دجلة ثالثا. وفي مرحلة 16 و17 سنة، وحصلت روضة نبيل لاعبة سموحة علي الميدالية الذهبية.

وحصلت فاطمة أيمن، لاعبة الإسماعيلي على المركز الثاني، ونور محمد، لاعبة نادي ايكونوميك ريج، على المركز الثالث، وفي مرحلة 18 و19 سنة فازت مريم جلال، لاعبة نادي الغابة بالمركز الأول، وهالة أحمد، لاعبة سموحة بالمركز الثاني، وسلمى حسن، من نادي الرماية بالقاهرة على البرونزية.

وفي مرحلة 14 و15 سنة أولاد، للسباحة بالزعانف المزدوجة فاز عبد الرحمن محسن لاعب نادس السويس ببورسعيد بالمركز الأول، وأدهم محمد، من طلائع الجيش ثانيا، وأحمد إيهاب، لاعب وادي دجلة ثالثا.

وفي مرحلة 16 و17 سنة أولاد فاز بالمركز الأول زياد محمد من نادي الرماية بالقاهرة بالمركز الأول، ويوسف عبدالفتاح من نادي الغابة ثانيا. يوسف محمود من طلائع الجيش ثالثا.

وفي مرحلة 18و 19 سنة، فاز بالمركز الأول زياد محمد أبو الحسن من نادي الرماية بالقاهرة، وحصل على المركز الثاني يوسف محمد من نادي سموحة، وحل زميله محمد مصطفى ثالثا.

وفي سباق 800 متر للمرحلة السنية 14 و15 سنة بنات للسباحة بالزعانف المونو فازت سلمي محمد بالمركز الأول من نادي القناة، وحلت ملك مجدي لاعبة طلائع الجيش في المركز الثاني، وندى مجدي، لاعبة الغابة ثالثا، وفي نفس السباق لمرحلة 16 و17 سنة، فازت جهاد جمعة لاعبة نادي أبوقير بالمركز الأول.

وحصلت لوجي ياسر، لاعبة سموحة علي المركز الثاني، وجائت مريم إيهاب لاعبة نادي الرماية بالقاهرة في المركز الثالث، وفي المرخبة السنية 18 و19 سنة بنات من نفس السباق فازت منى وائل لاعبة الرماية بالقاهرة بالمركز الأول، وحصلت رحمة حسن لاعبة دجلة ثانيا.

وجائت فيناندو فيكتور لاعبة نادي أبو قير بالمركز الثالث، وأخيرا في سباق 800 متر أولاد للمرحلة السنية 14 و15 سنة، للسباحة بالزعانف المونو فاز بالمركز الأول أحمد مرسي، لاعب نادي الرياضات البحرية، وحل أحمد تامر، لاعب دجلة ثانيا، وعمر أمين، لاعب نادي السويس ببورسعيد ثالثا.

وفي المرحلة السنية 16 و17 سنة أولاد، فاز أحمد حسين، لاعب الرياضات البحرية بالمركز الأول، وحل زميله عمر علي، في المركز الثاني.

في حين حصل عبدالله أيمن، لاعب نادي السويس ببورسعيد على المركز الثاني، وفي مرحلة 18 و19 عاما، أولاد، فاز يوسف محمد، لاعب سموحة بالمركز الأول، وحصل محمد شهدي لاعب المؤسسة العسكرية علي المركز الثاني، كما حصل محمد عادل لاعب وادي دجلة على المركز الثالث والميدالية البرونزية.