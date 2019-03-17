قرارات صارمة تنتظر متظاهري السترات الصفراء.. تعرّف عليها

علق خالد شقير، الصحفي بالإذاعة الفرنسية، على موجة الاحتجاجات العنيفة التي تشهداها فرنسا حاليًا من متظاهري السترات الصفراء، قائلًا: "إن فرنسا تعيش أجواء غير اعتيادية، منذ انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه منذ فترة طويلة وتوجد حالة تعايش بين اليمني واليسار الفرنسي، ولكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لا ينتمي إلى اليمين أو اليسار، وحاول أن يأخذ الدولة الفرنسية على عاتقه كرئيس شاب قوي ينتمي لعائلة أرستقراطية، وصنع توليفة من اليمين واليسار في دائرة اتخاذ القرار محاولة منه لإرضاء الجميع، ولكنه في الواقع أغضب كل الأطراف.

وتابع أنه على خلفية احتجاجات أمس، قطع الرئيس الفرنسي أجازته، ورحلة التزحلق على الجليد، وعاد إلى باريس وكان غاضبا للغاية، وسيتخذ قرارات صارمة للسيطرة على هذه الاحتجاجات.

واستكمل أنه يرى أن الرئيس الفرنسي قد يتخذ قرار بإلغاء تظاهرات السترات الصفراء نهائيًا، أو أن ينقلها لأماكن نائية خاصة بعد تقدم التجار باحتجاجات واسعة للحكومة على الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها جراء هذه التظاهرات.