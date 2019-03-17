فحص مليون و350 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة" بالغربية

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، فحص مليون و350 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالمحافظة، وذلك طبقًا للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 143% من المستهدف اليومى البالغ نحو 55،356 ألف مواطن.



يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3،3 مليون مواطن بمحافظة الغربية، ويتوجه محافظ الغربية بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة، داعيًا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.