لا شوت 7sry مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر Yalla shoot اونلاين دون تقطيع

برشلونة وريال بيتيس مباشر، يحاول نادي برشلونة توسيع فارق النقاط بينه وبين ملاحقه أتلتيكو مدريد إلى عشر نقاط كاملة على الصدارة، حين ينجح في تحقيق نقاط مباراته الثلاثة أمام مستضيفه بيتيس اليوم، حيث يحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة بفارق سبع نقاط عن الملاحق أتلتيكو مدريد و9 نقاط عن الريال الفائز على سيلتا فيغو أول أمس السبت بهدفين دون رد في أول ظهور للمدير الفني الفرنسي العائد زيدان، وسنضيف لكم يلا شوت مشاهدة برشلونة وبيتيس يلا شوت اليوم.

يلا شوت برشلونة وبيتيس مباشر التشكيلة الرسمية للكتلان، شتغين لحراسة المرمى، لينغليت، بيكيه، ألبا، روبرتو، بوسكيتس، فيدال، أرثر، راكيتيش، ميسي، سواريز.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر