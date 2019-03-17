رابط "كورة ستار" مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر Onlive – يلا شوت
رابط "كورة ستار" مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر Onlive – يلا شوت
رابط "كورة ستار" مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر Onlive – يلا شوت
استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، والدكتورة جهاد عامر مستشار رئيس الاتحاد وعضو مجلس النواب، والمهندس محمود كمال عضو لجنة المهارات ...
نظمت إدارة الأندية الاجتماعية، بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، بحضور رضا متولي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، احتفالية ختام الأنشطة للشباب، ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة لهذا العام، ...
شهد اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، احتفالية يوم الوفاء لضباط الشرطة بالمعاش، بنادى الشرطة فى مدينة دمنهور. وحضر الاحتفالية قيادات المديرية، ولفيف من الضابط بالمعاش من المقيمين بنطاق المديرية، ...