إقبال جماهيرى على عرض فيلم ورد مسموم بـ"الأقصر للسينما الإفريقية"

شهد عرض الفيلم السينمائي "ورد مسموم" ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وهو خارج المنافسة إقبالا جماهيريا.



الفيلم من بطولة محمود حميدة، صفاء الطوخي، كوكي، محمد بريقع، إبراهيم النجاري، تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.



وتدور أحداث "ورد مسموم" الذي يعرض في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية حول "تحية" فتاة شابة وتعمل كعاملة مراحيض، ليس لها في الحياة سوى شقيق واحد يدعى صقر، وهو الذي تعتمد عليه في كل شيء ويمثل كل أحلامها، لكن ابتعاده عن شقيقته وتخطيطه للهجرة بشكل غير شرعي إلى إيطاليا يتركها متخبطة ووحيدة وتائهة دون أمل في تحقيق ما تصبو إليه.