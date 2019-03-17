نفذها يمينى متطرف.. ماى تعتبر عملية طعن ستانويل "حادث إرهابى"

وصفت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عملية طعن عنصرية جنوبي لندن بالحادث "الإرهابي"، نفذها أحد أفراد اليمين المتطرف.



وعبرت ماي في تصريحها عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" عن شكرها لخدمات الطوارئ وقوات الأمن لتعاملهم مع "الحادث الإرهابي" في ستانويل.



كما عبرت رئيسة الوزراء البريطانية عن دعما للرجل المصاب وعائلته وأصدقائه، مؤكدة "لا يوجد مكان في مجتمعنا لجماعات اليمين المتطرف البغيضة".



وأعلنت الشرطة البريطانية، في وقت سابق اليوم الأحد، عن وقوع حادث طعن في حي ستانويل في "ساري" جنوبي غرب لندن، وصنف الحادث على أنه "إرهابي".



وتعرض شاب يبلغ من العمر 19 عاما للطعن على يد المهاجم (50 عامًا) إلا أن إصابته ليست خطرة ويتلقى العلاج الآن في أحد المستشفيات.