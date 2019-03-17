القاهرة : الأحد 17 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: حكمة مصر «كبيرة العرب» تحل أزمات المنطقة
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
القبلة
الأحد 17/مارس/2019 - 09:56 م

"مدبولى" يٌنيب وزير الأوقاف فى افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الدكتور المهندس مصطفى
الدكتور المهندس مصطفى مدبولي
أميرة العناني
dostor.org/2556440

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم السادسة والعشرين التي تعقدها وزارة الأوقاف بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتنطلق فعالياتها يوم السبت القادم الموافق 23 3 2019م، وبلغ عدد المتسابقين والمحكمين (77) متسابقًا ومحكمًا من (51) دولة، منهم (60) متسابقًا من مختلف دول العالم، و(6) متسابقين مصريين، و(11) محكما منهم (5) محكمين من خارج جمهورية مصر العربية.

وتعقد وزارة الأوقاف عددا من الفعاليات العلمية والدعوية والجولات السياحية للمتسابقين على هامش المسابقة، منها ندوة الأوقاف وصحيفة عقيدتي مساء يوم الافتتاح عن منزلة أهل القرآن، ومنها ندوة للرأي الثلاثاء ٢٦ ٣ ٢٠١٩ م، إضافة إلى زيارة الأهرامات وعدد من المساجد الأثرية، ورحلة نيلية للمتسابقين والمحكمين من ضيوف المسابقة.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر

منذ أقل من شهر

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب

منذ أقل من شهر

شيخ المالكيين فى مصر: لكل إنسان الحق فى الاجتهاد لفهم النصوص

منذ أقل من شهر

بارك الله لكما وبارك عليكما.. "الدستور" تحضر دورات "الإفتاء" للمقبلين على الزواج

منذ أقل من شهرين

شيخ الأزهر يوقع أهم وثيقة خلال القرن 21 مع بابا الفاتيكان

منذ أكثر من شهرين

شفيع المصريين.. الآلاف على باب الحسين.. وتنسيق بين «الصوفية» والأجهزة الأمنية لحماية الاحتفالات

الآن

الاحتلال يعلن إصابة منفذ عملية سلفيت

وزير النقل: الانتهاء من محور الدخيلة قبل نهاية أبريل

السيسي يتفقد جناح القطاع المصرفي بملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان (صور)

السيسي: أفريقيا لديها فرص استثمارية ضخمة تحتاج إلى تمويل وحسن إدارة

ads
الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

beIN Kora.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت live Liverpool اليوم كورة ستار

ألبومات الصور

محافظ دمياط تستقبل المدير التنفيذي لمدينة الأثاث

بالصور.. "تضامن الإسكندرية" يٌكرم الفائزين فى أنشطة الشباب والقدرات الخاصة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشهد احتفالية يوم الوفاء لضباط الشرطة

نائبة محافظ الوادى الجديد تهدى تكريم المرأة المصرية لضحية الطائرة الإثيوبية

رياضة

نتائج اليوم الأول من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف

تردد القنوات الناقلة لمباراة barcelona vs real betis

موعد مباراة برشلونة اليوم

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

beIN Kora.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت live Liverpool اليوم كورة ستار

ads
كشكول

ننشر جدول اللجان التحكيمية لمسابقة تحدى القراءة بالجيزة الأزهرية

إطلاق بطولة كرة القدم لطلاب الثانوية بالمعاهد الأزهرية

جامعة الأزهر ترد على فيديو الحفل الغنائى بـ"دراسات الإسكندرية"

إطلاق معسكر خدمة إجتماعية لطلاب سوهاج الأزهرية

المنيا الأزهرية تتصدر مسابقتى أوائل طلاب الثانوية والطالب المثالى

الأمصار

كواليس وتفاصيل جديدة في حادث نيوزيلندا الإرهابى

الفريق كامل الوزير: من يسرق "سنقطع يده"

الرئيس المصري يعلن ١٠ توصيات لمؤتمر الشباب العربي الأفريقي

تعرف على سبب اعتذار صباح الجزائري عن عدم ظهورها في "باب الحارة"؟

محمد صلاح بين التطور الفني وفقدان التطور الذهني

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

راهب يغير جنسه ليصبح عارضة أزياء

"المدرج السري".. فرضية جديدة لاختفاء الطائرة الماليزية

دراسة تصحح الخطأ المتداول بشأن خصوبة الرجال

مقالات الرأي
السيد فتحى عيسي

​ قَـل الحيــاء.. فحــل البلاء

المزيد
الصحة

نقص فيتامين "B12" يضعف مناعة الجسم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎