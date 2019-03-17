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الأحد 17/مارس/2019 - 09:54 م

"مستقبل وطن" يشيد بتوصيات ملتقى الشباب العربى والأفريقى

الدكتور محمد منظور،
الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن
محمد الشريف
dostor.org/2556438

أشاد الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بتوصيات ملتقى الشباب العربي والأفريقي الأول والذي انتهت فعالياته اليوم الأحد، بأسوان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا: "مصر تقود الشباب نحو آفاق المستقبل".

وقال منظور، في بيانه، إن توصيات الملتقى حول قيام وزارة الصحة وبالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة على إطلاق مبادرة للقضاء على فيروس سى لمليون أفريقي وإطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين في مصر وليس اللاجئين، بالإضافة إلى قيام مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم لفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والأفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصري، وكذلك قيام وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع أكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين العرب وأفريقيا، تعكس مدى إدراكه بأهمية تبادل الخبرات الإستراتيجية والثقافية والتوعوية بين دول القارة السمراء.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن توصيات الرئيس لإدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل من الشباب العربي والأفريقي تولى إعداد تصور خاص لتحقيق فرص التكامل العربي الأفريقي في كل المجالات وتقديمه إلى الجهات المعنية بالدولة، بالإضافة إلى وضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكري والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف، تؤكد مدى ثقته في قدرات الشباب العربي والإفريقي وبثقافاتهم وبقراراتهم التي يتخذونها باعتبارهم عماد الأمة.

وتابع: "الملتقى ناقش العديد من القضايا التي تهم الشباب العربي والأفريقي بعقد جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مُستديرة ضمت القادة من الشباب وصُناع القرار في حوارات مفتوحة عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء"، مُشيرًا إلى أن ملتقى الشباب العربي والأفريقي أتاح الفرصة للشباب المصري ونظرائه من جميع الدول العربية والإفريقية لتبادل وجهات النظر في مختلف المجالات.

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