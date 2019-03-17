أنيسة حسونة: أطالب بوجود سيدات ضمن هيئة كبار العلماء بالأزهر (فيديو)

أكدت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، على ضرورة إرساء دعائم قانون خاص بالمرأة لمساواتها بالرجل، مشيرة إلى أن دول أوروبية لا يقل تمثيل المرأة بالبرلمان والحكومة عن 30%، والدين الإسلامي نفسه أعلى من شأن المرأة.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن شيخ الأزهر أحمد الطيب تحدث عن توجه تنويري حول احترام المرأة، مطالبة بضرورة وجود سيدات ضمن تشكيل هيئة كبار العلماء، ولكن يتم اختيارهن على أساس الكفاءة.

ولفتت "أنيسة"، إلى أن بعض الدول تلزم الأزواج بالبقاء في المنزل إذا كان راتب الزوجة أعلى من الزوج.