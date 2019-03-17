افتتاح معرض الموسيقار المصرى اليونانى "آندريا رايدر" بـ"الأقصر للسينما الإفريقية"

استمرت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بالدورة الثامنة، والتي كان من ضمنها افتتاح معرض الموسيقار الراحل العالمي المصري اليوناني آندريا رايدر بمناسبة إهداء الدورة الثامنة لروحه.



وحضر الافتتاح الفنان محمود حميدة رئيس شرف الدورة الثامنة، والفنانة لبلبة، والدكتور سمير سيف، والمنتج شريف مندور، والدكتورة غادة جبارة، وعبدالحق منطرش رئيس مهرجان الرباط، وملك دحموني مدير مهرجان الرباط، والدكتورة رشا طموم مؤلفة كتاب عن "آندريا رايدر" حول دور الموسيقى التصويرية الإبداعية، ورافقهم خلال الافتتاح المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان.



يذكر أن آندريا رايدر عمل موسيقى تصويرية لـ ٦٢ فيلما من أهم إنتاجات السينما المصرية.