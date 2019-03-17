يلا شوت .. رابط يلا شوت تو داي مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس الدوري الاسباني hd لايف 

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر Yalla shoot اونلاين بدون تقطيع، يستضيف ستاد بينتو فيامارين بمدينة إشبيلية اليوم مواجهة برشلونة وبيتيس مباشرة مساء اليوم الأحد في الجولة 28 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، وسنضيف لكم رابط يلا شوت بث مباشر برشلونة وبيتيس كورة لايف قبل بداية اللقاء.





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برشلونة وريال بيتيس بث مباشر bein sport hd يلا شوت كورة ستار، يبدأ توقيت مشاهدة ماتش برشلونة اليوم ضد ريال بيتيس بالدوري الإسباني الليغا في الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل قناة bein sport hd3 اللقاء مباشرة بتعليق المعلق خالد الحدي في اللقاء الذي يديره الحكم ريكاردو دي بيرغوس، وسنضيف لكم مباراة برشلونة وبيتيس رابط بث مباشر سريع.

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برشلونة وريال بيتيس مباشر، يحاول نادي برشلونة توسيع فارق النقاط بينه وبين ملاحقه أتلتيكو مدريد إلى عشر نقاط كاملة على الصدارة، حين ينجح في تحقيق نقاط مباراته الثلاثة أمام مستضيفه بيتيس اليوم، حيث يحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة بفارق سبع نقاط عن الملاحق أتلتيكو مدريد و9 نقاط عن الريال الفائز على سيلتا فيغو أول أمس السبت بهدفين دون رد في أول ظهور للمدير الفني الفرنسي العائد زيدان، وسنضيف لكم يلا شوت مشاهدة برشلونة وبيتيس يلا شوت اليوم.





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