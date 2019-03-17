مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر 17-3-2019 في الدوري الايطالي
مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان بث مباشر 17-3-2019 في الدوري الايطالي
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موعد مباراة ميلان وانتر ميلان اليوم
البطولة : الدوري الايطالي
القنوات : بي ان سبورت 4 وبي ان سبورت 1
المعلق : عصام الشوالي وهشام الخالصي
الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:30 مساء بتوقيت السعودية