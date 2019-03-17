"هذا ما جنته أيدينا".. لماذا يُستهدف المسلمون في الخارج؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المجتمعات الإسلامية يجب أن تعترف بأن هناك مشكلة واضحة أدت لاستهداف المسلمين في الخارج.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك جماعات إسلامية انحرفت عن صحيح الدين الإسلامي، فخرجت جماعات يمنية متطرفة في المجتمعات الغربية، تريد التخلص من المسلمين، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية في الخارج تؤسس مراكز إسلامية وتستقطب إليها الجاليات الإسلامية، وتبث في عقولهم بعض الأفكار الخاطئة، ومنها الفكرة التي زرعها غير المأسوف عليه "سيد قطب "، وهي التعالي بالإيمان، أي أن ينظر المسلم باستعلاء لغيره من غير المسلمين لكونه مؤمن، استنادًا لقول الله تعالى: "كنتم خير أمة أخرجت للناس".

واستطرد أن المتطرفين يقومون بتطبيق هذه الفكرة ، دون أن يكون لهم أفضلية في أي شيء، ولا حتى يكملون الشطر الأخر من الآية وهو" تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"، مضيفًا أنه لا يمكن أن ندفن رؤوسنا في الرمال، فالحقيقة هي أن السنوات الماضية وما شهدته من عمليات إرهابية باسم الدين صدرت صورة سيئة للعالم عن الإسلام، ولكي يتم تغيير هذه الصورة يجب ان يتم تغيير السلوك نفسه، والتخلي علن التعصب في كل الأمور، فعمليات استهداف المسلمين في الخارج، تسبب فيها المسلمون أنفسهم فهذا ما جنته أيديهم.