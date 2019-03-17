يأمل الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة في إستغلال تعثر وصيفه فريق نادي اتلتيكو مدريد والذي خسر السبت من اتلتيك بيلباو بهدفين مقابل لا شيء حينما يرحل لمواجهة فريق نادي ريال بيتيس على ملعب بينتو فيامارين لحساب مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.





وتحمل مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة الكثير من التحديات خلال الاعوام الماضية ففي موسم 2017 – 2018 تكررت مواجهة الفريقين في مباراتين الاولى اقيمت في الجولة الاولى على ملعب إستاد الكامب نو يوم عشرين من أغسطس 2017 وإنتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل لا شيء من توقيع الين توسكا بالخطأ في مرماه وروبيرتو.





في المقابل دك برشلونة شباك فريق نادي ريال بيتيس بخماسية نظيفة في مباراة الجولة العشرين على ملعب بينتو فيامارين يوم الحادي والعشرين من يناير 2018 وجاءت الخماسية عن طريق ليونيل ميسي هدفين ولويس سواريز هدفين والكرواتي الدولي إيفان راكيتيش هدف.





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وفي الجولة الماضية نجح فريق نادي برشلونة في الفوز على رايو فاليكانو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب الكامب نو وقعهم جيرارد بيكيه وليونيل ميسي ولويس سواريز فيما احرز اللاعب راوول دي طوماس هدف فاليكانو الوحيد.





في المقابل نجح فريق نادي ريال بيتيس في العودة من ميدان بالايدوس معقل سيلتا فيجو بالفوز بهدف واحد مقابل لا شيء وقعه اللاعب خيسي رودريجيز في الدقيقة الثمانين ليهدي فريقه ثلاثة نقاط هامة.





توقيت متابعة مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة والقنوات الناقلة





ومن المنتظر أن تبدأ مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة والتي تقام على ملعب بينتو فيامارين لحساب مباريات الجولة السابعة والعشرين في الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وتذاع على الهواء مباشرةً عبر قناة beIN SPORT HD 3



