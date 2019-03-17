بث مباشر مباراة zamalek vs na hussein dey في الكونفدرالية

بث مباشر لواحدة من أقوى مباريات الموسم بين الزمالك ضد نصر حسين داي الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، على استاد "5 جويلة" ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

بث مباشر.. الزمالك ونصر حسين داي (لحظة بلحظة) كورة لايف بث الاسطورة













الزمالك يدخل مباراة اليوم بمعنويات عالية بعدما حقق الفريق الفوز في أخر مواجهتين أمام بترو أتلتيكو وجورماهيا لتنتعش آمال الفريق في التأهل للدور القادم من البطولة.

بث مباشر.. الزمالك ونصر حسين داي (لحظة بلحظة) كورة لايف بث الاسطورة













الزمالك يخوض مباراة اليوم ويأمل في تفادي الهزيمة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز بأي نتيجة للتأهل مباشرة للدور القادم، أو التعادل بأي نييجة مع انتظار ما ستسفر عنه مباراة جورماهيا وبترو أتلتيكو والتي تقام في نفس التوقيت.

بث مباشر.. الزمالك ونصر حسين داي (لحظة بلحظة) كورة لايف بث الاسطورة





الجهاز الفني للزمالك بقيادة جروس استدعى 23 لاعبا للقاء اليوم وهم: "محمود جنش - عماد السيد - عمر صلاح - حمدى النقاز - محمود "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - بهاء مجدى، عبد الله جمعة - حازم إمام - محمود عبد العزيز - طارق حامد - فرجانى ساسى - محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - أحمد "زيزو" - إبراهيم حسن - أحمد مدبولى - محمد عنتر - حميد أحداد - وخالد بوطيب - عمر السعيد".





بث مباشر.. الزمالك ونصر حسين داي (لحظة بلحظة) كورة لايف بث الاسطورة









ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: محمود جنش





الدفاع: حمدى النقاز - محمود "الونش" - محمود علاء - عبد الله جمعة





الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - يوسف أوباما - أحمد "زيزو" - حميد أحداد





الهجوم: خالد بوطيب

بث مباشر.. الزمالك ونصر حسين داي (لحظة بلحظة) كورة لايف بث الاسطورة