أنيسة حسونة: توصيات السيسي في منتدى الشباب مهمة وواقعية (فيديو)

قالت أنيسة حسنونة، عضو مجلس النواب، إن توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام ملتقى الشباب العربي الإفريقي مفعم بالأمل في المستقبل، موضحة أن كل التوصيات مهمة وواقعية.

وأضافت "أنيسة"، خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن وضع المرأة المصرية بشكل عام "جيد"، لافتة إلى أن هناك توجه من الدولة لتمكين المرأة في الحكومة والبرلمان والمحليات.

وأكدت، أن الرئيس السيسي دعم السيدات المصريات في كل قطاعات الدولة وكلها إنجازات مجحف من لم يقدرها، منوهة أن السيسي في كل خطاباته يتحدث عن المرأة وتمكينها.