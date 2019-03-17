الإفتاء تسترد حسابها عبر إنستجرام وتكشف جنسية السارق

استردت دار الإفتاء المصرية حسابها عبر موقع "إنستجرام"، وذلك بعد أن تعرض للسرقة، ونشرت دار الإفتاء أول تغريدة بعد عودة الحساب والتي تضمنت أية قرآنية لقوله تعالى: "وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".



وكشف مصدر في دار الإفتاء المصرية، عن جنسية سارق حساب دار الإفتاء على موقع "إنستجرام "، والذي تبين أنه تركي الجنسية، ويأتي ذلك ضمن الهجمة الشرسة التى تتعرض لها دار الإفتاء من الجماعات المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي.



كانت دار الإفتاء المصرية أعلنت سرقة حساب "إنستجرام" الخاص، وتبين تغير اسم الحساب تغير إلى felony qenzy، وبالبحث على إنستجرام بنفس الاسم اتضح أنه مرتبط بالعديد من الحسابات التركية، واستردت الإفتاء حسابها مرة أخرى وأعادت النشر عليه.





