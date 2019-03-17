تردد القنوات الناقلة لمباراة barcelona vs real betis

يلتقي ناديا برشلونة وريال بيتيس اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب "بينتو فيامارين" بمدينة إشبيلية.





ويدخل البلاوجرانا المباراة في المركز الأول برصيد 63 نقطة، بينما يحتل منافسه الأندلسي المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة فقط.





وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "كامب نو" قد انتهت بمفاجأة مدوية بفوز ريال بيتيس بنتيجة 3-4، وبالتالي فاللقاء يعد ثأريًا لبرشلونة لرد الخسارة لمنافسه.





التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

تير شتيجن، روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، آرثر، كوتينيو، ميسي، سواريز.





طالع قائمة برشلونة لمباراة بيتيس





التشكيل المتوقع لريال بيتيس أمام برشلونة في الدوري الإسباني

باو لوبيز، ماندي، سيدني، بارترا، تييو، لو سيلسو، كارفاليو، جواردادو، كاناليس، خواكين، خيسي.





موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءٍ بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.





القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

تنقل المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، عبر شاشتها "Bein Sports HD3" على القمرين نايل سات وسهيل سات.



