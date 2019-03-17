القاهرة : الأحد 17 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: حكمة مصر «كبيرة العرب» تحل أزمات المنطقة
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
06:12 م

أنا مارك زوكربيرج.. هتساعدنى؟.. «فيسبوك» يغرّد على «تويتر» بعد عطل مفاجئ
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
رياضة
الأحد 17/مارس/2019 - 09:21 م

تردد القنوات الناقلة لمباراة barcelona vs real betis

تردد القنوات الناقلة لمباراة barcelona vs real betis

مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2556417

يلتقي ناديا برشلونة وريال بيتيس اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب "بينتو فيامارين" بمدينة إشبيلية. 

ويدخل البلاوجرانا المباراة في المركز الأول برصيد 63 نقطة، بينما يحتل منافسه الأندلسي المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة فقط.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "كامب نو" قد انتهت بمفاجأة مدوية بفوز ريال بيتيس بنتيجة 3-4، وبالتالي فاللقاء يعد ثأريًا لبرشلونة لرد الخسارة لمنافسه.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني
تير شتيجن، روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، ألبا، بوسكيتس، راكيتيتش، آرثر، كوتينيو، ميسي، سواريز.

طالع قائمة برشلونة لمباراة بيتيس

التشكيل المتوقع لريال بيتيس أمام برشلونة في الدوري الإسباني
باو لوبيز، ماندي، سيدني، بارترا، تييو، لو سيلسو، كارفاليو، جواردادو، كاناليس، خواكين، خيسي.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني
تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءٍ بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني
تنقل المباراة عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، عبر شاشتها "Bein Sports HD3" على القمرين نايل سات وسهيل سات.

موضوعات متعلقة

بث مباشر .. مباراة أتليتكو ​​مدريد وريال بيتيس 7-10-2018 في الدوري الإسباني يوتيوب HD بدون تقطيع

بدون تقطيع .. بث مباشر أتليتكو ​​مدريد وريال بيتيس على بي ان سبورت

بث حي مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد FC BARCELONA - REAL MADRID LIGA - 28 (أكتوبر) 2018 يلا شووت

الان يلا شوت الجديد محاولات.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر اليوم الأحد 11 / 11 / 2018 الدوري الأسباني يوتيوب

اقرأ أيضًا
منذ يومين

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

وزير التموين يعلن اعتماد خطة جديدة لتطوير مصانع السكر

قاتل "طفلي ميت سلسيل" للمحكمة: "قتلت ولادي ولله الأمر من قبل ومن بعد"

تحالف الأحزاب المصرية: تقرير خارجية أمريكا هدفه تشويه سمعة مصر

بملتقى الشباب العربي والأفريقي.. البنك المركزي يكشف عن استراتيجية التكنولوجيا المالية

ads
الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

beIN Kora.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت live Liverpool اليوم كورة ستار

ألبومات الصور

محافظ دمياط تستقبل المدير التنفيذي لمدينة الأثاث

بالصور.. "تضامن الإسكندرية" يٌكرم الفائزين فى أنشطة الشباب والقدرات الخاصة

بالصور.. مدير أمن البحيرة يشهد احتفالية يوم الوفاء لضباط الشرطة

نائبة محافظ الوادى الجديد تهدى تكريم المرأة المصرية لضحية الطائرة الإثيوبية

رياضة

تردد القنوات الناقلة لمباراة barcelona vs real betis

موعد مباراة برشلونة اليوم

الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر للكرة الطائرة

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

يلا شووت .. مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حيسن داي (بث مباشر) في الكنفدرالية .. yalla-shoot

كورة ستار كورة أون لاين الزمالك ونصر حسين بث مباشر yalla shoot

يلا شوت hd| مشاهدة مباراة الزمالك ونصر حسين داي بث مباشر bein sport (الكنفدرالية) كورة لايف – رابط سريع بدون تقطيع

beIN Kora.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر يلا شوت live Liverpool اليوم كورة ستار

ads
كشكول

لجنة الجودة والاعتماد تبدأ جولتها بـ"بورسعيد" الأزهرية

غدًا.. ندوة للتوعوية من مخاطر "سرطان الثدى" بكلية المنيا الأزهرية

بالصور.. "سوق خضار وفاكهة" داخل روضة أزهرية بالإسكندرية

رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يشهدان الاحتفال باليوم العالمي للمياه

افتتاح معرض خزفيات الحريق بتربية فنية حلوان

الأمصار

محمد صلاح بين التطور الفني وفقدان التطور الذهني

باحثة مصرية في مدينة "زويل" تفوز بجائزة لوريال يونسكو العالمية

أندرتيكر بدلًا من جون سينا في المباراة الوداعية لكيرت أنجيل

القوات التونسية تتعقب عناصر مسلحة قرب الحدود الجزائرية

تعرف على تطورات المواجهة بين الهند وباكستان وسط تدخل أمريكي

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

راهب يغير جنسه ليصبح عارضة أزياء

"المدرج السري".. فرضية جديدة لاختفاء الطائرة الماليزية

دراسة تصحح الخطأ المتداول بشأن خصوبة الرجال

مباريات
الصحة

نقص فيتامين "B12" يضعف مناعة الجسم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎