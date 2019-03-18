3080 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم

بالصور.. وفد صينى لإنشاء ثلاجات خاصة بالأمصال بالوادى الجديد

استقبلت الدكتورة سيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، وفدا من الخبراء الصينين موفد من منظمة العالمية. وأكدت مشرف، أن زيارة الخبراء الصينين لمستشفي الصدر بمركز الخارجة، جاءت ...