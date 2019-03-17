الباز يكشف عقوبة إرهابي نيوزيلندا منفذ الهجوم على المسجدين (فيديو)

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن العقوبة المنتظر توقيعها على منفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا.

وقال "الباز"، في برنامجه 90 دقيقة، المُذاع على فضائية "المحور"، إن العقوبة المتوقعة لهذا الإرهابي هو السجن مدى الحياة وعدم خروجه من السجن تحت أي ظرف، موضحًا أن هذا الشخص لن يتم إعدامه، لأن نيوزيلندا أجرت استفتاء في عام 1961 وتم إلغاء عقوبة الإعدام إلا في حالة خيانة الوطن.

واستكمل أنه في عام 1986 قررت نيوزيلندا إلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل، ولذلك فإن أخر عملية إعدام نفذت في نيوزيلندا كانت عام 1957.