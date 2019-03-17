تجديد تكليف مدير الشئون المالية بقطاع الإنتاج الثقافي لمدة عام

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، قرارا بتكليف السيد" عيد عبد السلام" - كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بقطاع شئون الإنتاج الثقافى - بتسيير أعمال الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالقطاع لمدة عام.



وكان "عبد السلام" قد انتدب لشغل هذا المنصب منذ عام ٢٠٠٩ حتى عام ٢٠١٤، وتم تعيينه فى منصب مدير عام مكتب رئيس القطاع فى الفترة من عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٦، ثم كلف بتسيير أعمال الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية فى عام ٢٠١٨ لمدة عام.