صور.. رضوان برحيل ينتهى من تصوير كليب "ليه كل شمس"

انتهى الفنان المغربى رضوان برحيل، من تصوير كليبه الجديد "ليه كل شمس"، والتى تمثل أول تعاون بينه وبين شركة "نجوم ريكوردز"، وستكون ضمن ألبومه المقرر "قربلى حبة"، المقرر أن يتم طرحه خلال الفترة المقبلة.



"ليه كل شمس" تحمل طابعا رومنسيا، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامى جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتم تصويرها فى المغرب، وتحديدا بمدينة مراكش والنواحي مع المخرج المغربي محمد نبال، وسيتم إذاعتها الأسبوع المقبل على قناة "نجوم إف.إم TV".



يذكر أن رضوان برحيل ولد في مدينة الدار البيضاء عام 1992، وكانت بدايته من خلال برنامج ستوديو M2 لإكتشاف المواهب المغربية الشابة، وطرح أول أغنياته والتى كانت بعنوان "أواه"، والتى حققت نجاحا كبيرا وتخطت مشاهدتها أكثر من 38 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".