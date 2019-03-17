موسى مصطفى موسى يهنئ ضياء رشوان لفوزه بمنصب نقيب الصحفيين

هنأ المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب الغد، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على فوزه بثقة جموع الصحفيين المصريين وبفوزه بمنصب نقيب الصحفيين للمرة الثانية، مؤكدا أن ذلك شهادة ثقة كبيرة من الصحفيين المصريين في شخصه وكفاءته ودوره في خدمة أبناء مهنته ومحاولة تطويرها، كما يعد ذلك تتويجًا لنجاحه في إدارة هيئة الاستعلامات المصرية.



كما توجه المهندس موسى، في بيا ن له، بالتهنئة لكل أعضاء مجلس النقابة ممن فازوا بثقة الجماعة الصحفية، في الانتخابات التي تمت الجمعة الماضية.



وأشار رئيس حزب الغد، أنه ينتظر الكثير من نقيب الصحفيين لشباب المهنة ولكل أبناء هذه المهنة العريقة، بالتعاون مع كل أعضاء مجلس النقابة الجديد، مؤكدا أنهم جميعًا عناصر مشرفة تسعى لخدمة أعضاء النقابه العريقة وتحسين أحوالهم المعيشية، ومساعدتهم لتطوير أدائهم المهني.