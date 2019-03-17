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الأحد 17/مارس/2019 - 08:52 م

حسن خضر: المتطرفون أوهموا الألمان أن المسلمين "إرهابيون" (فيديو)

حسن خضر: المتطرفون
أحمد عبد العزيز
dostor.org/2556367

قال حسين خضر، عضو الأمانة العامة للاندماج بالحزب الاشتراكي الألماني، إن الحزب يستهدف حظر شعارات ورموز جماعات الإسلام السياسي وجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "خضر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الحزب طالب بإنشاء قائمة محلية بالمنظمات الإرهابية في ألمانيا وعدم الاعتماد فقط على قائمة الاتحاد الأوروبي.

ولفت، إلى أن الجماعات الإرهابية أوصلت للمواطنين أن المهاجرين المسلمين "إرهابيين"، وأن وجود المهاجرين في ألمانيا خطر على الشعب الألماني.

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