نقدم لكم مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر كورة لايف يخوض فريق برشلونة ضد ريال بيتيس مباراة هامة من اجل الابتعاد بصدارة الدوري الاسباني وسيتسنى لعشاق برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر مساء اليوم الأحد الموافق 17-3-2019 من على ملعب “بنيتو فيامارين” معقل ريال بيتيس وللعلم مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر تقام ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.





يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر الاسطورة في الدوري الإسباني

يسعى برشلونة في مباراة اليوم ضد ريال بيتيس الى تحقيق الانتصار وخطف نقاط المباراة لتعزيز صدارته لليجا والابتعاد اكثر عن اقرب منافسيه اتلتيكو مدريد ولا شك أن زملا ء ميسي يعلمون جيداً أن مهمتهم لن تكون سهلة على الإطلاق، و ريال بيتيس كان قد حقق الغوز على البرسا 4-3 في مباراة الذهاب في الدور الاول ولما يتمتع به من عروض قوية ومميزة قدمها فريق ريال بيتيس خلال هذا الموسم على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة.





يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر الاسطورة في الدوري الإسباني

وفي مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس بث مباشر سيكون النجم ليونيل ميسي على موعد مع رقم قياسى جديد مع البلوجرانا في الدوري الاسباني ذلك فى حال تحقيق برشلونة الفوز على ريال بيتيس مساء اليوم الأحد سوف يرفع عدد انتصارات النجم الأرجنتيني فى الليجا إلى 477، يجعله اللاعب الأعلى فى تاريخ البارسا





موعد مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس بث مباشر الاسطورة في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة وريال بيتس بث مباشر مساء الاحد 17-3-2019 .على ملعب “بينيتو فيامارين” معقل ريال بيتيس ستكون صافرة البداية للمبارة بين برشلونة وريال بيتس مباشرة في تمام الساعة العاشرة وخمس واربعين دقيقة بتوقيت السعودية التاسعة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة.