الأهلي يتأهل لنهائي كأس مصر للكرة الطائرة

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق الشمس بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد على الصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

وواصل لاعبو الأهلي الأداء المتميز؛ لينجح الفريق في الفوز بالمباراة بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة بنتائج (25-13 و25-16 و25-15).

كما تأهل فريق طلائع الجيش إلى نهائي الكأس بعد الفوز اليوم على سبورتنج بثلاثة أشواط نظيفة.

ومن المقرر أن يلتقي طلائع الجيش مع الأهلي بعد غد الثلاثاء في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر في تمام الساعة السادسة مساء على صالة رقم 2 باستاد القاهرة.