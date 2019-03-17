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عالم
الأحد 17/مارس/2019 - 08:50 م

موسكو تؤكد استعدادها للمساهمة في تعزيز السلام والأمن في إفريقيا الوسطى

موسكو تؤكد استعدادها
أ ش أ
dostor.org/2556364

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف عن استعداده للاستمرار في تقديم المساعدات من أجل دعم المبادرة الإفريقية، الهادفة إلى إرساء السلام والأمن في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتنفيذ إعلان الخرطوم، الصادر في 28 أغسطس الماضي، واتفاق السلام والمصالحة، الصادر في 6 فبراير الماضي، الذي يهدف إلى تحقيق الوفاق الوطني من خلال إجراء حوار بناء بين القيادة المُنتخبة ديمقراطيًا والمعارضة في البلاد.
وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن بوجدانوف أجرى في بانجوي محادثات مع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فاوستن أركانج تواديرا، ووزيرة الخارجية سيلفي فاليري بايبو بشأن المساهمة في تعزيز السلام والأمن في الدولة الإفريقية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الأحد، إن الجانبين ناقشا تفصيليًا القضايا الحيوية المتعلقة بعلاقة روسيا مع جمهورية إفريقيا الوسطى، إلى جانب سُبل تعزيز التعاون الثنائي، الذي يعود بالنفع على شعبي البلدين.
من جانبها، أعربت بانجوي عن اهتمامها البالغ بمساهمة روسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وتدريب الموظفين، وتعزيز السلام والأمن.

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