"دور المرأة المصرية في ثورة 19".. ندوة بثقافة الغربية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية، حيث احتفلت مكتبة محلة حسن بعيد الأم وذلك خلال محاضرة ثقافية بمشاركة العديد من طلاب المدارس المختلفة.



فيما ناقشت دار الكتب بطنطا، أهم النتائج والتداعيات وراء ظاهرة زواج القاصرات خلال ندوة تثقيفية بعنوان "زواج القاصرات.. الجريمة الكاملة" أكدت خلالها الدكتورة سماح جاهين على أن تزويج الفتيات القاصرات تعد جريمة متكاملة الأركان لها من المشكلات الاجتماعية والنفسية الكثير من الانعكاسات على حياة الأنثى.



واستعرض بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي الأدوار المهمة التي تلعبها الأم في سبيل بناء الشخصية المصرية وغرس القيم والتقاليد المصرية العريقة داخل نفوس النشء، وذلك خلال احتفالية بمناسبة عيد الأم والتي شهدت فقرات لاكتشاف المواهب الصغيرة أعقبها توزيع لشهادات التقدير للمتميزين منهم.



وبمناسبة الذكرى المائة لثورة 1919 أكد قصر ثقافة كفر الزيات، على أن التاريخ المصري الممتد قد شهد العديد من مشاركات المرأة خلال الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد أمثال هدى شعراوي وصفية زغلول، اللاتي طالبن بحرية المرأة وحقوقها في التعليم واختيار الزوج والعمل، وذلك خلال احتفالية للقصر بعنوان "دور المرأة في ثورة 19".