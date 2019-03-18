الإلتهاب الرئوى.. خطر يُهدد مدمنى "التدخين الإلكترونى"

أكد خبراء أن التدخين الإلكتروني يمكن أن يسبب الإلتهاب الرئوي، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأوضح الباحثون، أن بخار السجائر الإلكترونية يساعد البكتيريا المسببة للالتهاب أن تتمسك أكثر بالخلايا التي تربط الخطوط الهوائية.



وقال الباحث جوناثان جريج، أستاذ طب الجهاز التنفسي والبيئي للأطفال في جامعة كوين ماري في لندن، إنه أجرى مع فريق بحثي دراسة تبين أن التدخين الإلكتروني، وخاصة على المدى الطويل، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية.



وبدأ "جريج" وفريقه النظر في خلايا بطانة الأنف البشرية في المختبر، وقد عرّضوا لبعض الخلايا أبخرة السجائر الإلكترونية بعضها يحتوي على النيكوتين والآخر بدونه، في حين خلايا أخرى لم تتعرض.



وقال البروفسور بيتر أوبينشاو، أستاذ الطب التجريبي في كلية إمبريال لندن، إن الدليل على أن التدخين الإلكتروني قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى الرئة هو ترابط غير مباشر حتى الآن. على الرغم من أن السجائر الإلكترونية قد تزيد من قابلية الالتهاب الرئوي، فإن تأثيرها من المرجح أن يكون أقل من التدخين نفسه.



وأضاف "أوبينشاو": "لا ينبغي أن تستخدم هذه الدراسة كسبب لمواصلة التدخين بدلا من التدخين الإلكتروني. حتى الآن الأدلة ما زالت تشير أن السيجارة الإلكترونية هي الأقل ضررا على الصحة".