دراسة: ملابس الخروج خطر على صحتك فى حالة النوم بها

حذر موقع reader’s digest" "من الخلود إلى النوم بملابس الخروج؛ نظرًا لخطورتها على صحة الإنسان.



وأوضح الخبراء، أن الإنسان يفرز جراثيم مهما كانت درجة نظافته، الأمر الذي يجعلها تترسب على الملابس.



ويقول الخبراء، إن التعرق في الملابس يساعد بشكل كبير على نمو البكتريا والجراثيم، الأمر الذي يتسبب في مشاكل صحية للجلد، في حالة النوم بهذه الملابس.



ويمكن أن تؤدي الأقمشة المحتكة بالجلد لفترات طويلة، إلى نشوء التهابات وتهيجات جلدية خطيرة، فالضغط لفترات طويلة على الجلد والاحتكاك المستمر الذي تسببه القمصان الضيقة، بيئة خصبه للجراثيم.