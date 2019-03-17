أبناء «أبوالعلمين».. الدستور تكشف أسرار «الرفاعية» وترصد أسلحتها ضد الإرهاب

الأحد 17/مارس/2019 - 09:15 م

عمرو رشدى

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خلوة «الرفاعية» داخل مسجد الإمام أحمد الرفاعى فى حى الخليفة بالقاهرة، تعد القبلة الثانية للمتصوفين ومحبى آل البيت فى مصر، بعد مسجد سبط النبى الحسين بن على، وتحظى بمكانة خاصة فى نفوس «أهل المدد»، لأنها تضم أضرحة أولياء الله الصالحين مثل شيخ الطريقة الأكبر سيدى على أبوشباك الرفاعى، حفيد الإمام الرفاعى، والشيخ محمد ياسين، شيخ الطريقة السابق. ولا تنقطع أصوات الذاكرين عن خلوة «الرفاعية» ليل نهار، ويقصدها المحبون من العامة والمريدون وعلماء الدين ومشاهير السياسة والأعمال، بحثًا عن السكينة الروحية، واتباع خطى القطب الصوفى الكبير، بجانب تلاوة الأوراد والأذكار الخاصة بالطريقة، والتى تمدح قدرة الخالق وسيرة الرسول الكريم وأولياء الله الصالحين. «الدستور» تستعرض فى السطور التالية أهم الأسرار المتعلقة بالطريقة الرفاعية فى مصر، وتنقل مشاهد حية من خلوة أتباعها داخل مسجد «الرفاعى»، وتكشف حقيقة بعض «الأساطير» المتعلقة بها.

آلاف المريدين يشاركون فى «الخلوة».. والمشاركون يتلون القرآن والأوراد دون استخدام الآلات الموسيقية أو الطبول

قال طارق الرفاعى، شيخ الطريقة الرفاعية، إن الطريقة هى إحدى الطرق الصوفية التى سلكت مسلك «أهل السنة والجماعة»، فقطبها الإمام أحمد الرفاعى كان فقيهًا شافعيًا أشعريًا صوفيًا، ظهر بالعراق فى القرن السادس الهجرى، ويعد أحد أقطاب الصوفية الأربعة، وله الكثير من المؤلفات فى التفسير والشريعة والفقه، ومن ألقابه «أبوالعلمين» و«شيخ الطرائق» و«الشيخ الكبير»، و«أستاذ الجماعة».

وكشف عن أن الطريقة الرفاعية تنظم حضرات دائمة داخل المساجد كافة، لكن أبرزها التى تقام فى مسجدى: السيدة زينب، والإمام الحسين، إلى جانب مسجد الإمام الرفاعى، وهى حضرات أسبوعية ثابتة يومى الجمعة والإثنين.

ورأى أنه لا يوجد اختلاف بين حضرات «الرفاعية» والطرق الأخرى، موضحًا أن «الطرق الصوفية تعتبر من وجهة نظرى مثل الجامعة، فكل شيخ له كلية ومدرسة ومنهج، لكن جميعها له هدف واحد هو محبة الله ورسوله، وتربية المريدين على محبة وطنهم وبلادهم، والدفاع عن دينهم ضد الأعداء سواء كانوا فى الداخل أو الخارج».

وأضاف أن «الرفاعية» دخلت مصر على يد أبوالفتح الواسطى، وهو أول «خليفة رفاعى»، مشيرًا إلى أن الطريقة لديها عدة أضرحة صوفية خاصة بشيوخها، أبرزها الموجودة داخل مسجد «الرفاعى»، مثل ضريح شيخها الأكبر سيدى على أبوشباك الرفاعى حفيد الإمام الرفاعى، ومحمد ياسين شيخ الطريقة السابق.

وتابع «الرفاعى»: «الطريقة تنتشر فى عدد كبير من الأقطار والدولة العربية، ويصل عدد أتباعها إلى ٥ ملايين مريد، ويوجد غالبيتهم فى قارة آسيا، وتحديدًا فى العراق والإمارات والكويت والبحرين، ويكن أتباعها معزة خاصة لشيوخ الطريقة سواء فى مصر أو العراق، أو باقى الدول، لأن كل شيوخ الصوفية الرفاعية يعتبرون نوابا وخلفاء للإمام أحمد الرفاعى».

وكشفت مصادر صوفية لـ«الدستور» عن انتماء عدد كبير من الوزراء والمسئولين السابقين والحاليين للطريقة، مثل السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف وكيل مجلس النواب، وأحمد كامل ياسين شيخ مشايخ الصوفية السابق ونقيب الأشراف وشيخ الطريقة الرفاعية، واللواء أحمد رشدى وزير الداخلية الأسبق، والشيخ سعيد محمد على وكيل وزارة الأوقاف، وعدد كبير من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال، والسفراء والوزراء وأعضاء مجلس النواب.

وقال على أبونبوت الرفاعى، مقدم الطريقة الرفاعية فى أسيوط، إن أبناء الطريقة تجمعهم علاقة خاصة بمسجد الإمام الرفاعى، «نظرا لوجود أضرحة شيوخ الطريقة داخل المسجد، التى يأتى إليها الآلاف من كافة أنحاء مصر للتبرك بها»، معتبرًا أن «القاصى والدانى يشهد لشيوخ وأقطاب الطريقة بالكرامات والبركات، لذا هناك حالة من القدسية الخاصة تطغى على المشاركين فى حضرات وموالد الطريقة».

وأضاف «أبونبوت»: «حضرة الطريقة الرفاعية لها قدسية خاصة، حيث لا تستخدم فيها الآلات الموسيقية أو الطبول، لأن الطريقة تنتهج المنهج السنى فى أذكارها، فيتلى القرآن وتردد القصائد داخل مسجد الرفاعى».

وتابع: «لا يحدث هذا فى أيام الحضرات فقط، لكن فى وقت إقامة الخلوة الصوفية التى يشارك فيها آلاف من أتباع الطريقة الرفاعية، فمسجد الرفاعى يعتبر خلوة صوفية بامتياز، حيث يخلتى مريدو الرفاعية القدامى داخل المسجد لمدة شهر كامل».

