الورفلى: ندرس دخول الآلاف من العمال المصريين للمشاركة فى "إعمار ليبيا"

أكد رامز عادل الورفلي، مدير المركز الإعلامي للغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، أنه جرى مشاورات مبدئية تتعلق بالإشراف الأمني لتنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن القيمة المقدرة لإعادة إعمار مدينة بنغازي وحدها حوالي 50 مليار دينار ليبي.



وقال "الورفلي"، في تصريحات لـ "الدستور"، إن ليبيا بحثت مع مصر مؤخرًا خطوات الإشراف الأمني الذي سيسهل دخول الآلاف من العمال المصريين للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، لافتًا إلى أن الجانب الليبي في انتظار الموافقة المصرية النهائية على هذه الخطوات.



وأوضح أنه من بين الخطوات التي تم التشاور بشأنها افتتاح مكتبين للتنسيق، أحدهما في مدينة السلوم أو مطروح على الحدود والآخر في مدينة أمساعد الليبية، حيث يتولى المكتب المصري والذي تشرف عليه أجهزة أمنية مصرية مراجعة كشوف العمال المصريين المتوجهين إلى ليبيا وفحصهم أمنيًا والإشراف على إدخالهم إلى الجانب الليبي من الحدود، على أن يتم تخفيض قيمة رسوم تأشيرة الدخول أو إلغائها، والتي تقدر قيمتها من جهة مصر بـ350 جنيهًا ومن جهة ليبيا 350 دينار.



وأضاف "الورفلي" أن مدينة بنغازي القيمة المقدرة لإعادة إعمارها حوالي 50 مليار دينار ليبي، ونحن من مصلحتنا بحكم الإخوة والجيرة والعروبة أن تكون من نصيب الشركات ورجال الأعمال والعمالة المصرية.



وأشار إلى أن المشاورات التي تمت بحضور أحمد الوكيل، رئيس غرف التجارة المصرية، والقنصل الليبي بالإسكندرية صالح خطاب، ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة من الجانب الليبي هاني سفراكس، ومدير عام مركز الجمارك الليبية عن مدينة البطنان الحدودية العميد نجيب القزيزي، تطرقت أيضًا إلى إنشاء منطقة لوجستية بمدينة السلوم لتسهيل التجارة وتوفير فرص عمل للشباب بين البلدين.



وكان محمد الرعيض، رئيس الغرفة التجارية الليبية وأحد المسؤوليين عن ملف تنظيم سفر العمالة المصرية إلى ليبيا ذكر في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، إن اتفاقية تعاون مشتركة أبرمت بين الغرفتين التجاريتين في مصر وليبيا في مجال مواد البناء والمقاولات، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة.