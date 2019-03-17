الري تناشد المواطنين لتركيب القطع الذكية الموفرة لاستهلاك المياه

بدأت وزارة الموارد المائية والري، فى تركيب القطع الذكية الموفرة للمياه لكافة الحنفيات والخلاطات على مستوى مبنى الوزارة بالكامل، اليوم الأحد، كمرحلة أولى، مع تعميم التجربة على مستوى كافة مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، من أجل الحفاظ على نقطة المياه من الهدر والإسراف وترشيد استخدامها والاستفادة الكاملة منها في تلبية متطلبات التنمية المستدامة على المستوى القومي.



وطالبت الوزارة كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بالدولة وجموع المواطنين للمضي قدما في تركيب تلك القطع الموفرة والمشاركة في الحفاظ على ثروتنا المائية، حيث إن هذه القطع متواجدة بالأسواق وفي متناول الجميع وتسهم في توفير المياه بنحو 70% والحد من قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للمياه.