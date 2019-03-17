"سامسونج" تطور هاتفا بكاميرا مخفية تحت الشاشة

تعمل شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة "سامسونج" على تطوير هاتف ذكي بشاشة تمتد على كامل واجهة الجهاز.



وبحسب وكالة يونهاب فإن الهاتف الجديد سيزود بكاميرات أمامية وأجهزة استشعار تحت الشاشة، ما يجعل الشاشة "ملء الهاتف" بشكل كامل.



وقال يانغ بيونغ دوك، نائب رئيس مجموعة البحث والتطوير في مجال الاتصالات المتنقلة في سامسونج، خلال مؤتمر صحفي: "على الرغم من أنه لن يكون من الممكن إنشاء هاتف ذكي بشاشة تمتد على كامل الهاتف، خلال العام أو العامين المقبلين، إلا أن التكنولوجيا يمكن أن تتحرك إلى الأمام إلى النقطة التي ستكون فيه فتحة الكاميرا غير مرئية، مع عدم التأثير على وظيفة الكاميرا بأي شكل من الأشكال".



ويأتي هذا الإعلان عقب أشهر قليلة من إطلاق سامسونج لجهاز "جالاكسي إس 10"، وهو أول هاتف ذكي يعرض شاشة "Infinity O"، وهي شاشة تضع الكاميرا الأمامية في ثقب في الشاشة الرئيسة في الزاوية العلوية اليسرى، إلى جانب أجهزة استشعار أخرى.



وأشاد يانغ بشاشة "Infinity O" باعتبارها "علامة فارقة" للشركة، لكنه قال إن سامسونج تبحث عن تصاميم أكثر قوة، عن طريق نقل الكاميرا تحت الشاشة.