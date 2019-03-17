الزراعة: المساحات المصابة بالصدأ الأصفر محدودة

أكد عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن نسبة إصابة القمح بالصدأ الأصفر جاءت في المساحات المزروعة بصنف سدس 12 ببعض محافظات الوجه البحري وفي مساحات محدودة جدا نتيجة لسوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى عدم قيام بعض المزارعين برش المحصول في بداية ظهور الإصابة بالمرض.



وناشد "الشناوي" المزارعين في حالة ظهور أي أعراض للمرض سرعة التعامل معه بالرش الفوري.



وقال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة إن محصول القمح مبشر هذا العام، وهناك تعليمات مشددة من الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمعهد أمراض النباتات وقطاع الخدمات والمتابعة، بالتواجد الميداني مع المزارعين في الحقول للاطمئنان على الحالة المرضية للمحصول بكل المحافظات.