بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز

بالصور.. "تضامن الإسكندرية" يٌكرم الفائزين فى أنشطة الشباب والقدرات الخاصة

نظمت إدارة الأندية الاجتماعية، بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، بحضور رضا متولي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، احتفالية ختام الأنشطة للشباب، ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة لهذا العام، ...