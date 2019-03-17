بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز
ينقل لكم موقع الدستور، بثًا مباشرًا لحلقة جديدة من برنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، على شاشة المحور.
ينقل لكم موقع الدستور، بثًا مباشرًا لحلقة جديدة من برنامج "90 دقيقة"، مع الدكتور محمد الباز، على شاشة المحور.
نظمت إدارة الأندية الاجتماعية، بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، بحضور رضا متولي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، احتفالية ختام الأنشطة للشباب، ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة لهذا العام، ...
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